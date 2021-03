Vida Urbana Moradores de condomínio de luxo processam prefeita para suspender lockdown e voltar a construir Grupo quer suspensão de restrição à construção civil para retomar obras na orla de Palmas

Seis donos de lotes no condomínio fechado Caribe Residence & Resort, na Avenida Ilhas Virgens, Costa Dourada, às margens do lago de Palmas, na região norte da capital impetraram um mandado de segurança neste domingo, 21, contra a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) e a Prefeitura de Palmas, para suspender o decreto do “lockdown parcial” em Palmas e dar continuidade e...