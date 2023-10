As famílias que perderam casas em temporais na cidade de Araguanã, norte do estado, receberão doações a partir desta quarta-feira, 18, conforme divulgou a Defesa Civil Estadual, depois que mais de 40 famílias foram afetadas pela tempestade do último sábado,16.

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Setas) e a Defesa Civil afirmaram que vão prestar assistência para os moradores atingidos pelas fortes chuvas. Serão doados colchões para desabrigados e lonas plásticas para reparos em telhados de casas feitas de palhas.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar, a Setas já havia repassado à Prefeitura de Araguanã um total de R$ 32,4 mil para ajudar a atender os cidadãos e famílias em situações de vulnerabilidades temporárias e eventuais no 28 de setembro, antes do temporal.