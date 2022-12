Vida Urbana Moradores de 16 municípios tocantinenses podem agendar instalação gratuita de novas parabólicas Quem assiste a TV aberta e usa a antena parabólica vai precisar trocar o equipamento para não sofrer interferências no sinal 5G; entidade prevê a instalação de aproximadamente 40,2 mil kits gratuitos para famílias de baixa renda da região

A Siga Antenado iniciou nesta semana a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital em 15 municípios tocantinenses, além da capital que começou a realizar o agendamento no dia 22 de agosto deste ano. Quem assiste a TV aberta e usa a antena parabólica vai precisar trocar o equipamento para não sofrer interferências no sinal. A entidade re...