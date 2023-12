298 moradores da região sul de Palmas vão receber os títulos das propriedades dos imóveis onde vivem, conforme divulgou a Corregedoria-geral da Justiça do Tocantins. O processo de regularização fundiária ocorre nesta quarta-feira, 20, com a solenidade prevista para iniciar às 19h, na Escola Caroline Campelo, em Taquaralto, região sul da capital.

Os títulos de propriedade vão beneficiar moradores de Taquaralto (1ª, 2ª, 4ª e 5ª etapas), Santa Fé, Morada do Sol III, Vale do Sol, Sol Nascente, Praça dos Anjos e Jardim Aureny III.

O processo é supervisionado e priorizado pelo Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da corregedoria-geral da Justiça do Tocantins (Nupref/CGJUS), com a parceria do Município e do cartório de registro de imóveis da cidade.

Confira a relação de beneficiados:

• Taquaralto 1ª Etapa - 43 títulos

• Taquaralto 2ª Etapa - 20 títulos

• Taquaralto 4ª Etapa (Bela Vista) - 71 títulos

• Taquaralto 5ª Etapa (Santa Bárbara) - 20 títulos

• Santa Fé - 46 títulos

• Morada do Sol III - 23 títulos

• Vale do Sol - 22 títulos

• Sol Nascente - 33 títulos

• Praça dos Anjos - 17 títulos

• Jardim Aureny III - 3 títulos