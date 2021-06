Vida Urbana Moradora resgata filhote de onça parda às margens da TO-010 em Natividade Animal foi encontrado andando na beira da rodovia sozinho e, agora, está sob os cuidados do Cetras do Naturatins

Um filhote de onça parda resgatado às margens da TO-010, em Natividade, está sob observação e recebe os primeiros cuidados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Centro de Fauna do Tocantins (Cefau) no Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). O resgate do animal ocorreu no final de semana, entretanto foi divulgado somente nesta terça-feira, 1...