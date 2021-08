Natural do antigo distrito de Palmas conhecido como Canela, submergido com o enchimento do lago que margeia a capital, a dona de casa Terezinha Rodrigues Lima, faleceu aos 85 anos, de câncer, à 0h45 desta segunda-feira, 16.

No ano passado, ela sofreu dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) e sobreviveu à Covid-19, e estava ainda debilitada quando descobriu um câncer de pulmão no início deste ano. Segundo a família, os médicos optaram por não fazer intervenção cirúrgica nem submetê-la à quimioterapia ou radioterapia.

Cercada pela família, ela morreu em casa, no distrito de Taquaruçu. Pioneira da região, ela naceu nas margens do Rio Tocantins, no antigo Canela, em 1936, mas desde 1975 era Taquaruçú, onde construiu sua história, fez amigos e criou sua prole: 14 filhos, 45 netos, 45 bisnetos e 3 tataranetos.

Um dos filhos é o jornalista Welcton Rodrigues, servidor público do governo estadual, que se formou em jornalismo na terceira turma da Universidade do Tocantins. “Nossos agradecimentos aos amigos e familiares que se fizeram presentes nestes dias de sua enfermidade com orações e nos dando apoio e dispondo parte do seu tempo em visitas a nossa mãe amenizando suas dores com conversas e companhia”, disse o jornalista.

O velório ocorre na residência da família, em Taquaruçu.