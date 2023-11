Regyane Vieira de Moura, de 46 anos, moradora de Colinas do Tocantins, região noroeste do estado, precisa realizar uma cirurgia de aneurisma aórtico, que tem um custo aproximado de R$ 120 mil. A mulher também é cega devido a glaucoma que teve aos sete anos de idade.

Regyane se encontra aos cuidados da irmã em Anápolis (GO), e está a espera para conseguir realizar a cirurgia, pois se ficar internada pode contrair uma infecção hospitalar.

Diagnóstico

Segundo a família, Regyane passou por uma cirurgia no ano passado para tratar de um cálculo renal, durante o pós-operatório descobriu-se que ela estava com Covid-19.

Devido complicações com a doença, a paciente adquiriu um derrame pleural, doença em que se acumula líquido na membrana que envolve o pulmão e a parede torácica.

Mesmo com o tratamento das doenças, ela ainda se queixava de fortes dores no abdômen, com isso a família a levou para a cidade de Anápolis, onde acabou diagnosticada com aneurisma aórtico, uma doença no principal vaso sanguíneo do corpo onde uma bolsa cheia de sangue se forma na veia que passa pelo peito.

Segundo a irmã, Marilene Fernandes da Silva Almeida, os médicos explicaram que o aneurisma provavelmente já estava na paciente desde o ano passado quando ela tratava do cálculo renal, e que o caso é urgente. ”É tipo uma bolsa que está na veia aorta, e que pode estourar a qualquer momento”, afirma.

A chave Pix e o contato de telefone para quem quiser doar é (63)98489-5165.