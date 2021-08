Vida Urbana Morador esquece brasas em fogão a lenha ao voltar para casa encontra Bombeiros combatendo fogo Fogo atingiu entulhos que estavam nos fundos do lote e queimou uma bicicleta

Um princípio de incêndio foi registrado em uma residência de Gurupi, após o morador esquecer brasas no fogão. O caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 10, na Vila São José, e o Corpo de Bombeiro atendeu a ocorrência. Conforme os Bombeiros, ao chegar no endereço encontraram os portões fechados e ninguém na casa, entretanto, uma pequena coluna de fum...