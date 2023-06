Informações do G1 Tocantins

Armas de grosso calibre e munições foram encontradas às margens do rio Javaés, na região sudoeste do estado, nesta segunda-feira (12). O material estava próximo ao porto do Centro de Pesquisas Canguçu, onde os criminosos que atacaram a cidade de Confresa (MT) desembarcaram após fugir para o Tocantins no mês de abril.

A fuga dos criminosos pelo interior do estado deu início à operação chamada de Canguçu, que mobilizou cerca de 350 policiais de cinco estados durante quase 40 dias de buscas. A ação resultou na morte de 18 criminosos e na prisão de cinco suspeitos, dentro e fora do estado.

As armas foram encontradas por um morador na área do assentamento Macaúba, na zona rural de Pium. No local estavam dois fuzis, sendo um AK- 47 e um Bushmaster XM-15, além de oito carregadores e várias munições de grosso calibre.

O armamento foi recolhido pela equipe da Força Tática da Polícia Militar e encaminhado para a Central de Flagrantes de Paraíso do Tocantins.

Mesmo após o encerramento das buscas, a polícia manteve homens na região onde aconteceu o cerco aos criminosos.

Na semana passada um jacaré de quatro metros foi flagrado se alimentando de restos humanos na área de cerco. Há suspeita de que o corpo também seja de algum suspeito morto na operação.