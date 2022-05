Vida Urbana Morador de rua é encontrado morto dentro de rede em praça pública Vítima estava com sinais de agressão física e marcas de pauladas na cabeça com afundamentos de crânio

Um homem foi encontrado sem vida pelo 2º Batalhão de Bombeiros Militar, na manhã desta quarta-feira, 11, por volta das 11h30 na praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Colinas, cidade que fica no Noroeste do estado. Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima estava com sinais de agressão física e marcas de pauladas na cabeça com afundamentos de crânio. De acordo com ...