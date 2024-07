Vida Urbana Morador de rua é assassinado com facada e homem suspeito é preso Suspeito também é morador em situação de rua. De acordo com esposa da vítima, os dois não se conheciam

O morador em situação de rua Rafael Lacerda da Silva, de 22 anos, foi assassinado com facada na tarde desta terça-feira (23), em Gurupi, região sul do estado. O suspeito de 33 anos, que seria também morador em situação de rua, foi preso pela Polícia Militar (PM) logo após o crime. O nome do suspeito não foi divulgado. O JTo solicitou mais informações à PM e...