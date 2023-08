A Polícia Civil do Tocantins informou neste sábado, 19, o reaparecimento de Valdivan Lindoso Silva, de 31 anos, e encerrou inquérito que apurava o caso.

Conforme a polícia, Valdivan teria saído de Palmas no dia 8 de janeiro deste ano e estava há cerca de sete meses desaparecido.

No fim da segunda quinzena deste mês de agosto, uma pessoa entrou em contato com a família de Valdivan para informar que ele havia sido localizado no Rio de Janeiro (RJ). Os familiares então providenciaram o retorno de Valdivan a Palmas.

Segundo as investigações ele teria passado pelos estados de São Paulo (SP) e Rio Grande do Sul (RJ).

O delegado Luciano Cruz, disse por meio da assessoria, que a polícia encontrou dificuldades nas buscas. “Como Valdivan estava sem aparelho celular e em situação de vulnerabilidade social, sua localização estava demasiadamente difícil.”

Ainda de acordo com a polícia, Valdivan retornou a Palmas no no domingo 13, está com aparente bom estado de saúde e já se encontra na companhia de sua família.