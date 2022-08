Vida Urbana Morador de Mateiros é denunciado por desmate para criar próprio fervedouro em área de conservação Multado em R$ 5 mil, em junho de 2020, homem é acusado de desmatar 0,270 hectares em área dentro do Parque EStadual do Jalapão

Denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) nesta terça-feira, 23, por desmatar uma área de preservação no Parque Estadual do Jalapão, Domingos de Jesus Tavares, conhecido como Dico, é acusado de ter provocado dano ambiental para criar um fervedouro para uso recreativo. A denúncia tem como base um auto de infração do Naturatins lavrado no ano de 2020. De acordo...