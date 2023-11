Na noite de sábado, 18, um princípio de incêndio foi registrado na cozinha de uma casa localizada na rua 13 do setor Oeste, em Paraíso do Tocantins. O morador da residência, alcoolizado, colocou a comida para esquentar e adormeceu na sala. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

A corporação recebeu informações que havia uma panela em chamas no fogão, visível através de uma janela aberta. De acordo com a corporação, a casa está localizada na esquina, sem muro lateral, e os vizinhos tentaram chamar o morador pelas janelas, mas não tiveram respostas.

No local, de acordo com o CBM, a equipe teve que usar equipamentos para cortar a corrente, que estava com cadeado no portão da residência. Ao entrar na residência pela sala, no escuro, um dos militares tropeçou no morador que estava deitado no chão.

Segundo a corporação, ao ligar a luz, o morador se identificou e estava alcoolizado. Disse ter colocado a panela no fogão para esquentar sua janta.

A equipe desligou a válvula do registro regulador de gás e removeram a panela para o quintal, onde a resfriaram com uso de água de uma mangueira da residência.

O CBM disse que não houve risco de propagação do incêndio porque o fogão estava na área externa e com ventilação. Ainda conforme os bombeiros, o morador recebeu orientação para substituir a mangueira e o registro regulador, vencidos desde 2021.