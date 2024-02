O quarto de uma casa e parte do banheiro pegaram fogo depois que um morador, de 55 anos, acendeu um pedaço de papelão para iluminar o cômodo antes de dormir. O incêndio ocorreu na madrugada de sexta-feira, 16, no bairro Vila São José, em Gurupi, no sul do estado. A vítima sofreu queimaduras pelo corpo, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O incidente teve início por volta da meia noite e as chamas foram controladas por volta das 01h19min, informou o CBM.

De acordo com o relatório da ocorrência, a casa, composta por três cômodos de alvenaria sem reboco, foi afetada principalmente no quarto, que tinha seis metros quadrados, onde o fogo se iniciou.

Apesar da ajuda dos vizinhos para evacuar o local, o morador sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto e de segundo grau no membro superior esquerdo e no tórax, e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os bombeiros, o fogo danificou dois ventiladores, dois colchões e uma cama box, um guarda-roupa de duas portas, três relógios de pulso, uma TV plana de 14 polegadas, além de roupas de uso pessoal."