A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da prefeitura de Palmas, passará a realizar monitoramento mensal para avaliar a presença e a extensão da infestação de carrapatos no Parque Cesamar, onde capivaras são um atrativo turístico e circulam livremente pelo parque.

Casos recentes de febre maculosa, doença infecciosa transmitida pela picada de carrapatos infectados, foram registrados em Campinas (SP), e acendeu alerta para o monitoramento das capivaras.

Segundo a prefeitura, os animais não são portadores da bactéria responsável pela doença, mas podem ser hospedeiras do carrapato transmissor, desde que ele esteja contaminado, divulgou a prefeitura de Palmas. De acordo com a gestão, no Parque há circulação de carrapatos, “como em todo ambiente de mata fechada”, mas apontou que não há motivos para pânico.

O Executivo Municipal afirmou que além do monitoramento realizado pela UVCZ, a Secretaria Municipal da Saúde e a Fundação Municipal de Meio Ambiente possuem um plano de prevenção e controle para estudo de manejo das capivaras e também para pesquisa acarológica no Parque Cesamar.

O controle dos aracnídeos também é realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. De acordo com a prefeitura, limpeza diária é realizada no parque, especialmente nas áreas de maior circulação, como o gramado, a pista de caminhada e as áreas próximas para evitar o acúmulo de folhas secas, que são propícias para a proliferação do animal.

Para evitar a contaminação pelo parasita, autoridades em saúde recomendam cuidados para pessoas que visitarem locais com a presença de capivaras.

Confira abaixo recomendações do Ministério da Saúde: