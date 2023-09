Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 44 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, acabou preso no sábado, 9, em Miracema do Tocantins, na região central do estado.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um suspeito estaria dentro de um veículo, parado no meio de uma rua no centro de Miracema e ameaçava pessoas com uma arma de fogo.

Ao abordarem o condutor do veículo, os militares encontraram na cintura dele um revólver calibre 38 e três munições intactas. Durante a consulta aos dados pessoais, os militares verificaram a existência de uma longa ficha criminal.

Os militares deram voz de prisão ao homem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pistola e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miracema.