O Monitor das Secas indica que o Sul do Tocantins teve aumento na região de seca com intensidade moderada ao longo de abril. Ao mesmo tempo, as áreas de seca fraca no Norte do estado tiveram redução. Os números divulgados nesta terça-feira, 19, apresentam os valores de precipitações da data de transição do período chuvoso para o período de estiagem no Estado

Conforme o Projeto, que monitora a situação da estiagem em várias regiões do País, os dados mostram precipitações com valores iguais ou superiores a 300 milímetros (mm) no extremo Norte e Leste do Tocantins, quantidade que ficou dentro do esperado para abril. Já as precipitações registradas no Sul oscilaram entre 120 e 200 mm. No Norte as chuvas acumuladas no mês ficaram entre 100 e 400 mm e configuraram entre normal e acima do normal.

No que se refere aos três primeiros meses do ano, o Monitor mostra que no acumulado, apesar de ficar entre 400 mm e 1200 mm, acusou uma forte anomalia na região Sul, registrando um aumento da área de seca moderada (S1) no Sul e a um recuo da seca fraca (S0) no Norte, permanecendo inalterada a área com seca grave (S2).

Conforme o Projeto, a área de seca grave permanece inalterada e os dados de abril considerados altamente relevantes, por ser um período de transição entre a época chuvosa e a estiagem. O processamento dos dados para a elaboração dos mapas é de responsabilidade das instituições parceiras da Agência Nacional de Águas (ANA). Os dados são disponibilizados mensalmente para a análise e possíveis correções e posteriormente enviados para publicação no site do Monitor de Secas.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) disse que vai validar os dados com a ajuda das Defesas Civis dos municípios e do Corpo de Bombeiros. Não há indicação do que pode ter causado a anomalia. Consulte os números aqui.