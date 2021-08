Vida Urbana Monitor aponta que a seca avançou nas diferentes regiões do Tocantins Acompanhamento regular é desenvolvido em vários estados brasileiros e mostra que a seca grave avançou nas regiões centro-sul e sudeste do estado

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) divulgou nesta quarta-feira, 25, os dados do Monitor de Secas referentes ao mês de julho. De acordo com o panorama apontado pela plataforma, a seca no Tocantins avançou nas diferentes regiões do Estado em razão do registro de mais de 100 dias sem chuva. De acordo com o Monitor, a seca moderada avançou n...