Vida Urbana Monique mandou Jairinho sair de casa e pagar contas dias antes da morte de Henry Polícia indiciou o casal por homicídio doloso duplamente qualificado -por emprego de tortura e pela impossibilidade de defesa da vítima-, com pena prevista de 12 a 30 anos de reclusão

Cinco dias antes da morte do menino Henry Borel, 4, sua mãe e seu padrasto tiveram uma grande briga, na qual Monique Medeiros chegou a dizer que o vereador Dr. Jairinho deveria sair de casa, mas continuar pagando as contas, segundo a polícia. A informação consta em mensagens extraídas do celular da babá que cuidava do menino, Thayná Ferreira, 25, enviadas para s...