Vida Urbana Moderna diz que vacina é segura e eficaz em adolescentes Ao todo, 3.732 adolescentes participaram da pesquisa

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna anunciou nesta terça-feira (25) que a vacina contra a covid-19 produzida pelo laboratório é eficaz em adolescentes de 12 a 17 anos. Na fase dos testes, observou-se que nenhum caso da doença com 2 ou mais sintomas foi observado em participantes que receberam as duas doses do imunizante. Ao todo, 3.732 adoles...