Vida Urbana Mobilização contra o mosquito vistoria comércios, ferros velhos e residências na Capital Ação ocorreu em todas as regiões da cidade ao longo da semana

Com o objetivo de combater o Aedes Aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou vistorias em comércios, ferros velhos e residências de Palmas. Também foram repassadas orientações para a população contribuir com o controle da proliferação do mosquito. As ações aconteceram da terça-feira, 8, até esta sexta-feira, 11, em quadras do Norte e do Sul d...