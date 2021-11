Vida Urbana Missas e homenagens marcam Dia de Finados nos cemitérios da Capital Durante todo o dia, os cemitérios estiveram com visitantes e realizaram celebrações religiosas

No Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira, 2, os cemitérios de Palmas e demais cidades tocantinenses receberam familiares de pessoas que perderam entes queridos para homenagens, além de missas em memória aos que já partiram. Em Palmas, o técnico agrícola Paulo Cardoso, 51 anos, esteve no cemitério Jardim da Paz para visitar as sepulturas do pai, irmão, sogro ...