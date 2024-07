Vida Urbana Missa de um ano da morte de Siqueira Campos será celebrada em Palmas A homenagem será realizada na Catedral do Divino Espírito Santo e contará com a presença do cantor Moacyr Franco

Uma missa em homenagem a um ano da morte do ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, será realizada nesta quinta-feira (4) às 18h30 na Catedral do Divino Espírito Santo, localizada na Praça dos Girassois, em Palmas. Intitulada "Eu nunca mais vou te esquecer", a homenagem contará com a presença do cantor Moacyr Franco além de div...