Familiares do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, falecido no dia 4 de julho aos 94 anos, convidam amigos, admiradores e a população em geral a participarem da Missa do 7º dia.

A celebração será realizada na segunda-feira, 10, às 19h30, na Catedral do Divino Espírito Santos, localizada na Praça dos Girassóis, em Palmas.

Morte

Suplente de senador e ex-deputado federal, o ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, faleceu na terça-feira, 4, aos 94 anos. Ele estava internado em hospital particular de Palmas desde o dia 29 de junho, com dores no corpo, decorrentes de atividade cancerígenas descobertas em 2004, em sinal de metástase. Durante a internação, descobriu fraturas patológicas nas vértebras, teve uma infecção pulmonar diagnosticada no sábado, 1º, quando iniciou tratamento com antibióticos. Na manhã de domingo, o quadro evoluiu para oscilações em órgãos vitais como coração, rins e fígados, o que comprometeu o sistema venoso. Na segunda, 3, desenvolveu septicemia, infecção generalizada, que causou insuficiência respiratória e levou a equipe médica a entubá-lo na manhã de terça-feira, 4.