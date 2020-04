A rede municipal de ensino de Miranorte começa nesta quinta-feira, 16, as férias antecipadas que vão até o dia 15 de maio. A medida consta em decreto baixado pelo prefeito Carlinho da Nacional. As férias antecipadas, segundo o prefeito, não se aplicam aos profissionais essenciais para o funcionamento do sistema municipal de educação.

Com a suspensão das atividades nas escolas, o prefeito cortou 50% do salário dos servidores de contrato temporário que recebem pelo Fundo Municipal de Educação. O percentual reduzido do valor estipulado no contrato vigora durante o período que estiverem suspensas as atividades letivas.

A prefeitura decretou situação de emergência no município no dia 19 de março pelo decreto municipal nº 099/2020. A declaração ainda não tem reconhecimento da Assembleia Legislativa.