Um decreto da Prefeitura de Miracema do Tocantins flexibiliza a abertura do comércio na cidade, entretanto intensifica as ações para fiscalizar se as medidas adotadas em prevenção ao coronavírus, a Covid-19, estão sendo cumpridas. O Decreto nº110/2020 está publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 1º, e altera e complementa os outros decretos já emitidos anteriormente.

No documento está discriminando os serviços e estabelecimentos que não podem e que podem funcionar. A medida ainda prevê e lembra os protocolos de prevenção que devem ser seguidos.

O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), álcool Gel 70% e o distanciamento social devem ser mantidos, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), continua sendo a medida mais eficaz para evitar aglomerações e a disseminação do vírus.

Essa medida foi discutida na Associação Tocantinense de Municípios (ATM), o Ministério Público e a Polícia Militar, além de líderes da sociedade da cidade para justamente para a preservação da saúde pública e o não agravamento dos impactos econômicos.

Casos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Miracema registrou dois casos suspeitos, entretanto ambos foram descartados. Até esta quinta-feira, 2, estão em monitoramento domiciliar 20 pessoas com aparente síndrome gripal.

Confira o que pode e o que não pode, conforme o decreto:

Pode:

Estabelecimentos médicos hospitalares (UBSs; consultórios de psicologia; clínicas de fisioterapia; laboratórios de análise clínicas; clínicas de odontologia (apenas urgência e emergência); Pet shops; Farmácias, drogarias; Postos de combustíveis; Rede bancária e casa lotérica; Distribuidoras e revendedoras de água e gás; Supermercados, açougues e peixarias; Padarias (sem consumação no local); Oficinas Mecânicas e borracharias; Autônomos Profissionais liberais Lojas e Comércio em geral, (com uso de EPIs, organização do fluxo de clientes e distanciamento social); Prestadores de serviço como: eletricista, encanador, diarista, jardineiro, mototáxi, taxistas, piscineiro, barbeiro e demais serviços estéticos, desde que sigam as recomendações de higienização; Todas as operações de delivery, drive thrul e take out

Não Pode: