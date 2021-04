Vida Urbana Miracema diz houve erro na triagem levou ex-prefeito a receber vacina e buscará dados de aplicação Servidores da Saúde não teria verificado dia e mês de nascimento do Rainel Barbosa Araújo, de 59 anos

Após investigar o caso da imunização indevida contra a Covid-19 do ex-prefeito de Miracema do Tocantins, Rainel Barbosa Araújo, de 59 anos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que houve um erro na triagem do vacinado. O erro ocorreu ao não ser verificado o dia e mês de nascimento do ex-gestor, que completa 60 anos em 4 de junho deste ano. Em nota, a Saúd...