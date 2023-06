O município de Miracema é o primeiro com praia às margens de rio federal, o Tocantins, a receber autorização para realizar programação durante a temporada de praia em 2023. A gestão municipal possui termo de autorização que permite o uso da praia Mirassol pelo período de 90 dias.

Com início da temporada oficial de praia no município marcada para o dia 15 de junho, de acordo com informação divulgada pela secretaria, a praia do Funil, também em Miracema, deve receber autorização na próxima semana.

Além de Miracema, outros 39 municípios tocantinenses possuem áreas que precisam da liberação. Peixe, Araguacema, Caseara, Araguanã, Xambioá, Araguatins e Pau D’arco fazem parte da lista. As praias estão localizadas às margens de rios federais, como o Tocantins, Araguaia, Javaés, Manuel Alves, Cana Brava, entre outros.

A Secretaria do Patrimônio da União no Tocantins (SPU), órgão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, é responsável pela liberação de uso das áreas. A liberação nesta quinta-feira, 1º, ocorreu após assinatura de termo entre a prefeita de Miracema, Camila Fernandes (MDB) e o superintendente da SPU, Edy César Passos.