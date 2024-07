Vida Urbana Miracaxi começa com shows de É o Tchan e Timbalada; veja programação completa da festa A programação vai até este domingo (14). A festa também deve contar com apresentações de Pedro Sampaio, Nattan e Psirico

Começa nesta sexta-feira (12) o Miracaxi 2024, o tradicional carnaval fora de época de Miracema do Tocantins. A programação de três dias contará com shows do É o Tchan e Timbalada, além de Nattan, Psirico e Parangolé.