Vida Urbana Ministro solta motorista preso em Paraíso com meio quilo de cocaína e 200 comprimidos de ecstasy Gilmar Mendes liberou Hilto Carlos Candido com medidas restritivas por entender que é réu primária, trabalhar de forma lícita e não existir fundamentos jurídicos para a prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes revogou a prisão preventiva de Hilto Carlos Cândido, 44 anos, preso em Paraíso do Tocantins com meio quilo de cocaína e aproximadamente 200 comprimidos de ecstasy em um ônibus de turismo na BR-153 no dia 21 de fevereiro desse ano, véspera de Carnaval, durante a abordagem no posto da Polícia Rodoviária Federal (...