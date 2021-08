O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Og Fernandes autorizou o compartilhamento das provas da ação penal da Operação Madset, com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão atende ao pedido do conselheiro Rubens Canuto, do Conselho Nacional de Justiça. Canuto é o relator do processo administrativo, sigiloso, aberto em 2020 contra o desembargador afastado Ronaldo Eurípedes de Souza.

De acordo com o ministro, o conselheiro requereu todas as peças do Inquérito 1.191, aberto em 2017, com os processos apensos a partir de abril de 2020. No dia 28 daquele mês, a PF deflagrou a Operação Madset, que investiga uma organização criminosa suspeita de negociar decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ) e branquear os ativos conseguidos de forma ilícita. Um dos alvos é o desembargador e ex-presidente do TJTO, Ronaldo Eurípedes.

A decisão de Og Fernandes saiu na primeira ação criminal resultado da Madset, que tem como réus além do desembargador, afastado pelo STJ, o assessor dele Luso Aurélio Sousa Soares, os advogados Alex Hennemann, Fabio Bezerra de Melo Pereira e Juliana Bezerra de Melo Pereira Santana e o ex-procurador-geral de Justiça Clenan Renaut de Melo Pereira. Também são réus no processo, o corretor de imóveis Neilton Machado de Araújo, o oficial de cartório extrajudicial Geraldo Henrique Moromizato e Marcus Vinicius Labre de Lemos de Freitas.

Nessa ação, eles são acusados pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de venda de decisões envolvendo o caso do loteamento Costa Esmeralda e o caso da Empresa Sul Americana de Montagens (EMSA).

Ao autorizar o compartilhamento de provas, o ministro cita decisão do próprio STJ de que é possível compartilhar a prova de processo criminal, em tramitação, tanto com o Ministério Público Federal (MPF) quanto com outros órgãos administrativos, para fim disciplinar.

O compartilhamento, por meio digital, inclui dados sigilosos os quais o ministro lembrou ao CNJ a responsabilidade de proteção.

O processo do CNJ

O conselho abriu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o desembargador Ronaldo Eurípedes em julho do ano passado após os conselheiros acompanharam a decisão do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Esta apuração é de teor administrativo e pode resultar na aposentadoria do magistrado, como ocorreu com outros desembargadores do TJTO, após a conclusão do caso, a exemplo de Willamara Leila de Almeida, Carlos Sousa e Amado Cilton Rosa, os três alvos de processos com base nas provas da Operação Maet, deflagrada em 2010.

A relatoria do processo ficou com o conselheiro Rubens Canuto, originalmente desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (desde 2015), onde é vice-presidente, e conselheiro do CNJ desde 2019.

Na sessão que aprovou a abertura do processo, para justificar a apuração, Humberto Martins ressaltou que os fatos apurados na Operação Madset, relatada no STJ pelo ministro Og Fernandes, "indicam possíveis infrações disciplinares praticadas pelo desembargador, como movimentações financeiras suspeitas, significativa elevação patrimonial em curto período e a realização de negócios com advogados que atuam em causas julgadas por Ronaldo Eurípedes de Souza".

O corregedor também apontou que o STJ investiga, ainda, "suposta atuação ilícita do magistrado em processo envolvendo a venda de habeas corpus em favor de réu acusado de ser o mandante de um homicídio no município de Porto Nacional (TO)".