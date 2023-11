Vida Urbana Ministro nega soltura a dono de tabacaria de Palmeirópolis condenado por traficar cocaína no local Decisão desta segunda-feira, 27, do ministro Jesuíno Rissato, reafirma que prisão de Wilias Pereira Tome, 37 anos, se sustenta por risco à ordem pública, após três condenações, duas delas por tráfico

Wilias Pereira Tome, 37 anos, está preso desde 13 de abril de 2022, investigado por tráfico de drogas. Acabou denunciado pelo Ministério Público de usar sua tabacaria, na Fazenda Primavera, na zona rural de Palmeirópolis como depósito e ponto de venda de drogas, caracterizado o crime de tráfico de drogas. No dia da operação, policiais encontraram 24 porções cocaína no ar condicionado do quarto do empresário. O comparsa dele, funcionário do local, também preso no mesmo dia, fechou um acordo com o Ministé...