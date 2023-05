Vida Urbana Ministro livra da prisão suspeito de tráfico que teve casa revistada sem autorização ou mandado Sebastião Reis Júnior diz que provas do flagrante são ilícitas e revogou preventiva de Fabiano Melo, preso após polícia entrar na casa dele sem investigação prévia nem mandado e apreender drogas no local

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior mandou soltar da prisão preventiva Fabiano Mandeira de Melo, de 27 anos, preso desde que policiais flagraram maconha, arma e munição dentro da casa dele, no setor Lago Norte, em outubro do ano passado. Com base no inquérito, o Ministério Público o denunciou ao lado de mais dois suspeitos abordados n...