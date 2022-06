Vida Urbana Ministro do Superior Tribunal de Justiça rejeita em definitivo habeas corpus de Fabio Pisoni Jesuíno Rissato afirma que decisão do TJTO que mantém réu preso por descumprir medida restritiva segue entendimento do STJ

O ministro Jesuíno Rissato, desembargador do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), convocado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou nesta quarta-feira, 14, decisão definitiva na qual não conhece do habeas corpus a Fábio Pisoni. Em maio, o mesmo ministro havia negado liminar um habeas corpus impetrado pela Defensoria Públic...