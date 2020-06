Vida Urbana Ministro do STJ nega soltura para homem preso com mala de maconha em Palmas Walisson Alves de Lima, de 22, anos está preso desde setembro de 2019 após agentes da Denarc encontrarem uma mala com 2,6 quilos de maconha com a irmã dele

Preso desde 25 de setembro do ano passado quando a Delegacia Especializada na Repressão à Narcóticos (Denarc) localizou uma mala com 2,6 quilos de maconha em uma mala, Walisson Alves de Lima, 22 anos, teve um habeas corpus negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas. A decisão publicada nesta terça-feira, 9, saiu no HC impetra...