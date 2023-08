Vida Urbana Ministro do STJ nega soltura a mais um investigado por tráfico de drogas na “Operação Rota Caipira” Sebastião Reis Júnior negou habeas corpus a Pablo Carvalho Lobo de Miranda nesta sexta-feira, 11

Em decisão monocrática publicada nesta sexta-feira, 11, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior não conheceu um habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa de Pablo Carvalho Lobo de Miranda, de 43 anos. Pablo Miranda tentou soltura no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, mas teve o pedido negado e impetrou este outro h...