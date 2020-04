Vida Urbana Ministro do STJ mantém prisão de acusado de tráfico em Paraíso alvo da Operação Téssera Cássio Rodrigues tentou revogar sua prisão preventiva por tráfico de drogas no Superior Tribunal de Justiça, que negou o habeas corpus

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ministro João Otávio de Noronha negou liminarmente o habeas corpus a Cássio da Silveira Rodrigues, 31 anos, preso pela Operação Téssera, da Polícia Civil do Tocantins, em agosto de 2019, que cumpriu 13 mandados de prisão preventiva em Paraíso do Tocantins de pessoas acusadas de ações criminosas ligadas ao tráfico de ...