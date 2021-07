O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, negou o pedido liminar para soltar o consultor de vendas Artur de Sousa Aguiar, 26 anos, pronunciado para ir a júri popular pela tentativa de morte contra a ex-namorada, Débora Brito Negreiros, no dia 7 de agosto do ano passado, em uma churrascaria na Quadra 103 Norte, no centro de Palmas.

Desde o dia do crime, o réu está preso e teve a prisão mantida pela justiça de primeiro grau, na decisão que mandou o réu a júri, e também pelo Tribunal de Justiça (TJTO) ao julgar um pedido de habeas corpus no início deste mês. Após esta negativa da segunda instância do judiciário estadual, a Defensoria Pública, que atua na defesa do consultor, impetrou o habeas corpus no STJ.

Os defensores sustentam não haver motivação idônea para a manutenção da prisão de Artur Aguiar e salientam que ele não cometeu nenhum crime antes e possui bons antecedentes, e, por isso, pode responder ao processo em liberdade. O pedido também destaca a possiblidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas e pediram, tanto liminarmente quanto no mérito a liberdade ao consultor.

Na decisão do ministro, Mussi cita decisão da justiça estadual com as razões para a prisão - como a garantia da ordem e para evitar que haja novas tentativas contra a vítima, entre outras – para concluir que o pedido liminar é o mesmo do mérito, por isto negou a soltura de Artur Aguiar.

O ministro pediu informações ao tribunal do Tocantins e depois ouvirá o Ministério Público Federal antes de decidir de forma definitiva o pedido.

Denunciado no dia 25 de agosto do ano passado por feminicídio, tentativa de homicídio por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ex-namorada, Artur teve ciência de que será mandado a júri popular no dia 15 de abril deste ano, data em que recebeu a intimação da sentença de pronúncia do juiz Cledson José Dias Nunes.

Segundo a denúncia do Ministério Público, ele se relacionou com a ex-namorada por um ano e sete meses, mas no início de agosto do ano passado, a mulher decidiu terminar o relacionamento. O consultou passou a procura-la “insistentemente” para fazê-la mudar de ideia, mas após a ex “por fim em definitivo” ao relacionamento.

A promotoria afirma que na hora do almoço a vítima estava na fila da churrascaria servindo sua refeição, quando o consultou se aproximou e a esfaqueou. A mulher sobreviveu após ser atendida por um médico que estava no local e ser encaminhada para um hospital.