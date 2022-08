Vida Urbana Ministro do STJ manda soltar dois irmãos acusados de matar policial civil em Gurupi Reynaldo Soares da Fonseca revogou prisão preventiva e impôs medidas cautelares a Diego Dourado Silva e Cleziu Silva acusados de matar o agente Jean Carlos Teixeira em março

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão preventiva de Diego Dourado da Silva, 38 anos, conhecido como Diego Cigano, de Luiz Eduardo Magalhães (BA), e Cleziu Dourado Silva, 26 anos, de Formosa (GO). Os dois são irmãos. Os dois fazem parte do grupo denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) ao lado do primo deles, Cristiano Sousa ...