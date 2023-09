Vida Urbana Ministra Laurita Vaz manda soltar suspeito preso com cocaína em Taguatinga desde maio Desilio Alves dos Santos Filho, de 34 anos, estava preso por ter sido flagrado com 5,1g de cocaína dentro do carro em uma festa rural de Ponte Alta do Bom Jesus.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz mandou soltar Desilio Alves dos Santos Filho, de 34 anos, suspeito de tráfico de drogas que estava preso desde maio deste ano. Ele teve a prisão preventiva decretada em maio, para garantia da ordem pública, após ter sido pego em flagrante com 5,1 gramas de cocaína em três embalagens no porta-luvas do car...