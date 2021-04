Vida Urbana Ministério recomenda adiar gravidez ao constatar risco maior de variante do coronavírus em gestantes Número de mortes maternas por Covid-19 mais do que dobrou nas 13 primeiras semanas de 2021 em relação à média semanal do ano passado

O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, disse que as variantes do coronavírus no Brasil têm se mostrado mais agressivas em grávidas. A pasta recomenda postergar a gravidez nesse período crítico da pandemia. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (16). Apesar de não mostrar pesquisas que comprovem que as...