Vida Urbana Ministério Público recomenda que Estado retome aulas presenciais da rede púbica Recomendação aponta educação como essencial e deve ser retomada, seguindo os protocolos sanitários, para evitar mais prejuízos aos estudantes

O Ministério Público Estadual (MPTO) recomendou ao governo do Estado que retomem as aulas presenciais em toda a rede pública. Segundo o documento, assinado no último sábado, 23, pelos promotores Argemiro Ferreira Dos Santos Neto, Sidney Fiori Junior, Saulo Vinhal da Costa, Rogério Rodrigo Ferreira Mota, Thais Massilon Bezerra, Ana Lucia Gomes Vanderley Bernardes, Fernando A...