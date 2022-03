Vida Urbana Ministério Público questiona lei de licenciamento ambiental tocantinense no Tribunal de Justiça Procurador-Geral ataca constitucionalidade de 22 artigos da lei aprovada no ano passado para dar celeridade no licenciamento e criar novas licenças ambientais

O Tribunal de Justiça do Tocantins vai ter de decidir se, pelo menos, 22 artigos da Lei Estadual de nº 3.804, aprovada no ano passado regulando licenciamento ambiental no Estado “estão eivados de vícios de inconstitucionalidade”. É o que pede o Procurador-Geral de Justiça, o promotor Luciano Casaroti, autor de uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) distri...