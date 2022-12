Vida Urbana Ministério Público propõe acordo para município de Palmas contratar creches particulares Medida seria para atender demanda de 2.300 crianças sem vagas no ensino infantil público

A decisão assinada pelo juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, na sexta-feira, 9, homologou um acordo proposto pelo Ministério Público ao município de Palmas para solucionar a falta de vagas no ensino infantil. Com a decisão, o órgão apresentou uma proposta com cerca de 11 itens para o município cumprir e resolver a falta de vagas nas creches municipais. Um dos itens é...