Vida Urbana Ministério Público processa município de Araguaína por falta de vagas em escola Pedido lista mais de 900 crianças na fila de espera e inúmeros processos abertos pelo órgão por estudantes que não conseguem matrícula perto de casa. Município disse não ter sido notificado e lista ações escolares

O Ministério Público entrou com uma ação civil pública com pedido liminar contra o Município de Araguaína, na quinta-feira, 23, devido à superlotação em unidades de ensino e, falta ou insuficiência de vagas. Conforme o documento, no ano de 2021 foi instaurado pela 9ª Promotoria de Justiça de Araguaína um Procedimento Administrativo com o objetivo de realiz...