O Ministério Público do Tocantins (MPTO) solicitou ao município de Palmeirante e à Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) informações sobre supostas irregularidades na aplicação das provas objetivas do concurso público da prefeitura, no último domingo, 21.

A prova estava agendada para acontecer em Palmeirante e em Colinas do Tocantins, porém, entre as irregularidades supostamente ocorridas, não houve a aplicação das provas em Palmeirante. Também há suspeitas de divergências quanto ao horário de início e entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

De acordo com o MPTO, o órgão recebeu reclamações quanto à troca de provas, conversa entre candidatos durante a aplicação sem que houvesse reação dos fiscais e quanto à ida de candidatos ao banheiro sem qualquer fiscalização. A situação levou diversos candidatos a procurarem o Ministério Público e também a registrarem Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar.

A requisição de informações ao Município e à banca organizadora da prova foi feita pelo promotor de Justiça substituto Matheus Eurico Borges Carneiro, sendo estabelecido prazo de 48 horas para resposta.

O promotor solicitou também informações oficiais sobre as irregularidades registradas no dia e as pessoas contratadas para atuar na aplicação das provas: quantas eram, as suas funções e qual o treinamento que elas receberam.

O órgão ministerial questiona se existiam fiscais para acompanhar os candidatos ao banheiro, se foram utilizados detectores de metal, se as provas foram entregues em envelopes lacrados.

O representante do Ministério Público avalia que marcar data diferenciada apenas para quem tinha o município de Palmeirante como local de prova, conforme foi anunciado, viola o princípio da isonomia entre os candidatos e ainda considera a possibilidade de anulação das provas.

O Município de Palmeirante deverá informar qual a fiscalização exercida pela Prefeitura durante o certame e se houve aplicação de multa à banca organizadora, diante das irregularidades.

O JTo tentou contato com a prefeitura de Palmeirantes e não teve sucesso até a publicação desta matéria.