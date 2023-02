Vida Urbana Ministério Público estuda propor acordo para não processar por embriaguez pintor agredido por PRFs Jairon Silva está indiciado desde janeiro por embriaguez ao volante e desobediência e Ministério Público quer antecedentes para analisar se propõe acordo de não persecução penal

O Ministério Público do Tocantins demonstrou interesse em propor um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o pintor automotivo Jairon Pereira Sousa da Silva, 36 anos, indiciado no dia 10 do mês passado por embriaguez ao volante e desobediência, infrações praticadas no dia 6 de janeiro, por volta das 22h, na BR-010, quando quatro policiais rodoviários federais o...