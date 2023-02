Vida Urbana Ministério Público denuncia dupla por render casal e roubar fazenda em Miranorte No assalto em janeiro deste ano, os jovens levaram uma motocicleta Honda Biz C100, duas espingardas, uma de pressão, e outra de calibre 36, um celular e R$ 300

O Ministério Público (MP) denunciou na segunda-feira, 6, Marcelo Henrique Carvalho Castro, de 20 anos, e Jean dos Santos Sousa, de 20 anos, por roubo mediante grave ameaça que ocorreu na Fazenda Anajá, em Miranorte, região centro-oeste do Estado, em janeiro deste ano. De acordo com a denúncia, no dia 2 de janeiro, por volta 16h40min, Marcelo e Jean, ...