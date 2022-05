Vida Urbana Ministério Público denuncia dois homens por furto de gado em Itaguatins Em depoimento, um dos denunciados afirma que vendeu o gado por R$2.100,00 para custear tratamento de saúde

O Ministério Público (MP) denunciou nesta terça-feira, 17,o vaqueiro Osmar Martins de Araújo, 29 anos, e o açougueiro Willian Miranda Aguiar, 38 anos, pelo furto de gado no Povoado Castanheiro, zona rural de Itaguatins, extremo norte do estado. De acordo com o MP, o fato ocorreu em abril de 2020, quando o vaqueiro furtou um gado na propriedade em que trabalhava e depo...